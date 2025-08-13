В Майкопе около 30 квартир повреждены после пожара в девятиэтажке

Ночной пожар в девятиэтажном доме в Майкопе уничтожил кровлю здания и повредил около 30 квартир. 15 жильцов размещены в пунктах временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Адыгея в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло 12 августа в доме по улице Депутатской, 25. Огонь охватил мансардное помещение и кровлю на площади 900 кв. м. Жителей эвакуировали.

Пострадавшие квартиры находятся преимущественно на верхних этажах. Погибших и получивших травмы нет. В здании проживают около 140 человек.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал указание всем профильным ведомствам подключиться к работе с оставшимися без крова жителями и обеспечить их всем необходимым. Руководитель региона также поручил проработать варианты материальной поддержки владельцам пострадавших от огня и затопления квартир. Специалисты подсчитают нанесенный ущерб и оценят возможность подключения неповрежденных квартир к газу и электричеству.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудники лаборатории работают на месте происшествия и дадут окончательное заключение.

Алина Зорина