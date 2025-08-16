В зоне действия режима ЧС в Ростове развернули мобильную приемную полиции

В Ростове-на-Дону, рядом с территорий, где введен режим чрезвычайной ситуации, была развернута мобильная приемная полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Здесь уточнили, что приемная заработала на пересечении пер. Газетного и ул. Лермонтовской – в непосредственной близости от места расположения домов, пострадавших 14 августа в результате атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как объяснили в пресс-службе, полицейские оказывают помощь всем гражданам, пострадавшим в результате происшествия. «Мобильная приемная работает для оперативного реагирования на возникающие вопросы и оказания помощи в таких ситуациях, как утеря документов, совершение правонарушений, поиск утерянного имущества и охрана общественного порядка», – прокомментировали в пресс-службе.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», днем 14 августа в центре донской столице в результате атаки украинских беспилотников были повреждены около 20 зданий, из которых 15 – это многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской. В частности, повреждения получили окна, балконы и припаркованные во дворах автомобили. 13 человек были ранены и доставлены в больницы. На месте происшествия городские власти введен режим ЧС. От пострадавших граждан поступило более 170 заявлений.

Ефим Мартов