В Ростове открыли второй пункт приема заявлений от пострадавших после атаки БПЛА

В одном из попавших под атаку БПЛА домов в Ростове открыли второй пункт приема заявлений от пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Пункт работает в офисе предпринимателя по адресу: Лермонтовская, 94/96.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», первый пункт по приему заявлений был развернут в лицее №50 по адресу: ул. Народного Ополчения, 282.

Глава города отметил, что в столице региона продолжается поквартирный обход пострадавших домов. Его проводят 20 комиссий.

По завершении работы комиссий будут составлены списки пострадавших горожан для оказания им единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, а также единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью.

В результате атаки БПЛА 14 августа в Ростове-на-Дону пострадали 20 домов. В них повреждены окна, балконы и припаркованные рядом с домами автомобили. От жителей принято 175 заявлений.

Наталья Белоштейн