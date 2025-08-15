ВЭФ не нашел значительных нарушений в работе основателя форума Клауса Шваба

Попечительский совет Всемирного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что внутреннее расследование не выявило существенных правонарушений со стороны Клауса Шваба. По данным организации, ее основатель и бывший глава допустил лишь незначительные растраты средств форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GIAN EHRENZELLER / Pool / Reuters Фото: GIAN EHRENZELLER / Pool / Reuters

«Также нет никаких доказательств неправомерных действий со стороны Хильде Шваб, которая поддерживала форум более пятидесяти лет без какого-либо вознаграждения. Незначительные нарушения, связанные с размытой границей между личным вкладом и деятельностью форума, свидетельствуют скорее о глубокой приверженности делу, чем о намерении совершить неправомерные действия»,— говорится в сообщении.

Клаус Шваб, основавший ВЭФ и возглавлявший его более 50 лет, ушел в отставку в апреле этого года. Вскоре после этого стало известно о внутреннем расследовании, которое было начато после того, как руководство ВЭФ получило анонимное письмо. В нем утверждалось, что семья Шваб использовала служебные средства в личных целях, в том числе тратила их на роскошный отдых, массаж в отелях и т. д. Сам господин Шваб отвергал эти обвинения. В интервью FT он назвал их «глупыми и надуманными», а позднее подал заявление в прокуратуру Швейцарии с требованием возбудить уголовное дело в отношении информатора, обвинившего его в растрате денег организации.

Кирилл Сарханянц