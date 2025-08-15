Аренда однокомнатных квартир в Сочи выросла на 31% с начала года

В августе 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Сочи достигла 56,3 тыс. руб. в месяц, что на 31% превышает январские показатели, тогда как в Краснодаре рост составил лишь 6% — до 26,7 тыс. руб., пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на экспертов «Циан.Аналитики».

Курортный город продолжает демонстрировать наиболее динамичный рост цен на съем жилья в регионе. По сравнению с августом прошлого года стоимость однушек в Сочи увеличилась на 2%, а за летние месяцы — на 11%.

В Краснодаре средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 26,7 тыс. руб. (4% за год, 6% с начала года, 1% за лето). По Краснодарскому краю в целом средняя стоимость однушек достигла 30,4 тыс. руб. в месяц. Годовой рост составил 6%, с начала года — 2%, за лето — 3%.

Двухкомнатные квартиры в Сочи сдают за 84,8 тыс. руб. в месяц. По сравнению с прошлым годом цена осталась неизменной, однако с января выросла на 22%. За летний период стоимость снизилась на 4%.

В Краснодаре двушки обходятся в среднем в 45,7 тыс. руб. — на 6% дороже прошлогодних показателей, без изменений с начала года и с ростом на 3% за лето. По краю средняя цена составляет 55 тыс. руб. с ростом на 7% за год, 4% с января и 1% за летние месяцы.

Алина Зорина