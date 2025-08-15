Песков о пунктуальном Путине, встречающем Трампе и повестке переговоров на Аляске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о сегодняшней рабочей программе Владимира Путина в Магадане, о его будущей встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Анкоридже и о том, чем будет заниматься глава РФ во время полета на Аляску. Главные высказывания Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
- Путин проводит совещание по вопросам развития Магаданской области, он посетил местные промышленные предприятия. После этого президент встретится с губернатором Сергеем Носовым.
- Затем Путин пунктуально вылетит в Анкоридж. Самолет приземлится на Аляске в 11:00 по местному времени (22:00 мск).
- У самолета Путина встретит Трамп.
- В полете до Аляски Путин будет работать над тезисами российской стороны по всей проблематике предстоящих переговоров.
- Во главе угла на саммите будет стоять вопрос украинского урегулирования.
- Проекты экономического сотрудничества России и США, тема «взаимных раздражителей» будут на повестке переговоров Путина и Трампа.
