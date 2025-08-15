Песков: переговоры Путина и Трампа на Аляске могут занять минимум 6-7 часов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российской-американский саммит на Аляске будет длиться минимум 6-7 часов.

«Будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет»,— сказал господин Песков (цитата по «ТАСС»).

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдут в формате тет-а-тет, отметил господин Песков. Российская делегация рассчитывает на «результативный» диалог.

Владимир Путин прибудет на Аляску в районе 22:00 мск. В аэропорту его встретит Дональд Трамп. Встреча президентов состоится в городе Анкоридж, на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Лидеры двух стран обсудят урегулирование военного конфликта на Украине. В повестку саммита также входят перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

