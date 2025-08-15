Перед поездкой на Аляску Путин посетил завод по производству Омега-3 в Магадане

Президент России Владимир Путин во время визита в Магадан посетил предприятие, которое занимается производством капсулированного рыбьего жира. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатори региона Сергей Носов и Владимир Путин

Фото: Sputnik / Alexey Nikolsky / Pool / Reuters Губернатори региона Сергей Носов и Владимир Путин

Фото: Sputnik / Alexey Nikolsky / Pool / Reuters

Завод «Омега-Си», куда приехал президент, занимается переработкой и рафинированием жира белой рыбы (сардин и сельдей). Производственный участок состоит из линий по очистке жира и его дальнейшего распределения по капсулам. Каждая из них на 70% насыщена кислотами Омега-3. Они помогают снизить уровень холестерина и воспаления сердечной мышцы.

Владимир Путин прилетел в Магадан по пути в Аляску, где пройдут его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Как заявили представители обоих президентов, ключевой темой встречи станет мирное урегулирование конфликта на Украине.