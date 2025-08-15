Песков: Путин во время полета на Аляску будет работать над тезисами саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время четырехчасового полета на Аляску будет работать над тезисами грядущих переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

Владимир Путин и Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Тезисы по всей проблематике. <...> Это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулированию, это и тезисы по региональной и международной проблематике»,— сказал господин Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Переговоры президентов России и США пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, штат Аляска. Встреча начнется около 22:00 мск. Центральной темой саммита станет мирное урегулирование на Украине.

Что происходит на Аляске в день саммита президентов России и США — в материале «Ъ» «Мирские сложности и мольбы о мире».