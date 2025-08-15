Песков: на повестке саммита будет экономическое сотрудничество России и США

Проекты экономического сотрудничества России и США и тема «взаимных раздражителей» будут на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Господин Песков добавил, что на саммите будут обсуждаться аспекты урегулирования украинского конфликта и «тезисы по региональной и международной проблематике».

Саммит России и США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Владимир Путин прилетит в Анкоридж в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Дональд Трамп говорил, что надеется добиться прекращения огня.