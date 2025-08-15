Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: на повестке саммита будет экономическое сотрудничество России и США

Проекты экономического сотрудничества России и США и тема «взаимных раздражителей» будут на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Песков добавил, что на саммите будут обсуждаться аспекты урегулирования украинского конфликта и «тезисы по региональной и международной проблематике».

Песков о пунктуальном Путине, встречающем Трампе и повестке переговоров на Аляске

Читать далее

Саммит России и США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Владимир Путин прилетит в Анкоридж в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Дональд Трамп говорил, что надеется добиться прекращения огня.

Новости компаний Все