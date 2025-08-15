В Анапе с начала года выявили 1,6 тыс. нарушений правил благоустройства

В Анапе с начала 2025 года составили 1 643 протокола за нарушения благоустройства, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди основных нарушений: несанкционированные земляные работы, не согласованное с мэрией благоустройство, ненадлежащее содержание участков, вынос товаров за пределы магазинов, а также складирование мусора в общественных местах.

Ежедневный мониторинг территорий проводят сотрудники профильных подразделений. С нарушителями сначала ведут разъяснительную работу, распространяя информационные материалы. Штрафные меры применяют только к тем, кто продолжает нарушать правила после предупреждений.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на благоустройство сквера Гудовича в Анапе направят 595 млн руб.