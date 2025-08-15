На благоустройства сквера Гудовича в Анапе направят 595 млн рублей

УЖКХ администрации Анапы планирует направить 595 млн руб. на реконструкцию сквера им. Гудовича. Информация о контракте размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Работы разделят на три этапа и завершат до 16 ноября 2027 года. Основная часть средств — 547,2 млн руб. — пойдет на строительно-монтажные работы. Закупка оборудования потребует 19,7 млн руб, а еще 10,9 млн руб. составят прочие расходы.

Подрядчик установит бордюры, скамейки, проложит тротуары и различные покрытия, создаст цветники и нанесет разметку. Также планируется монтаж ограждений возле скейтпарка и выполнение других работ по благоустройству территории.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2018–2024 годах за счет средств внебюджетных источников благоустроили 184 территории.

Анна Гречко