Мэр Екатеринбурга и митрополит договорились начать День города с богослужения

Русская православная церковь (РПЦ) договорилась с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым начать празднование Дня города 16 августа с богослужения в часовне святой Екатерины, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале. «Как раз к этому дню завершаем обновление часовни. Положили мраморные полы, установили новый иконостас. Постарались украсить малый храм небесной покровительницы города к этому дню»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Митрополит призвал верующих разделить с ним утреннюю встречу и прийти в 8:00 на литургию и в 9:20 на молебен святой Екатерине.

Ранее настоятель храма Серафима Саровского в Екатеринбурге Гермоген Еремеев обратился к властям с просьбой перенести мероприятия Дня города из-за Успенского поста — времени «покаяния, воздержания, душевной тишины и покоя». Архимандрит добавил, что и сам бы хотел участвовать в праздновании, но считает это невозможным из-за церковных канонов. «О каких "исторических скрепах" и о каком "возрождении духовности" тогда идет речь, если даже нет элементарного уважения к православным христианам и их традициям?»,— написал он в письме.

Гермогена Еремеева поддержал старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло. По его словам, из 30 самых крупных городов России празднование Дня города выпадает на строгое постное время только в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде. Он добавил, что празднование Дня города в столице Урала перенесли с 18 ноября на третью субботу августа в Успенский пост в 1987 году. «Голос православных людей тогда не прозвучал или не был услышан»,— подчеркнул он.

Мэр Алексей Орлов переносить праздничные мероприятия отказался, добавив, что верующие могут «отмечать и сдерживать себя в пище». «Здесь нет никаких ущемлений прав верующих. Просто это удобное время для проведения мероприятия на открытом воздухе. Так-то мы празднуем день рождения города 18 октября, но в силу климатических особенностей сложно организовать масштабные празднования в это время на открытом воздухе»,— сказал градоначальник.

Праздничная программа, посвященная Дню города, стартовала 9 августа — на протяжении двух недель для жителей и гостей Екатеринбурга проведут более 300 мероприятий. Главными звездами станут Леша Свик, Мот, Gayazov brothers и Big Baby Tape — они выступят в рамках фестиваля «Энергия РМК». Хедлайнером праздника выступит певица Алсу. Завершится празднование фейерверком.

Василий Алексеев