Мэр Екатеринбурга отказался переносить День города из-за Успенского поста

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не стал удовлетворять обращение архимандрита Гермогена Еремеева о переносе празднования Дня города 16 августа из-за совпадения даты с началом Успенского поста, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии. Господин Орлов подчеркнул, что верующие могут «отмечать и сдерживать себя в пище».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Здесь нет никаких ущемлений прав верующих. Просто это удобное время для проведения мероприятия на открытом воздухе. Так-то мы празднуем день рождения города 18 октября, но в силу климатических особенностей сложно организовать масштабные празднования в это время на открытом воздухе»,— приводит слова мэра горадминистрация.

Настоятель храма Серафима Саровского в Екатеринбурге Гермоген Еремеев обратился к властям 13 августа. В открытом письме он подчеркнул, что Успенский пост — времени покаяния, воздержания, душевной тишины и покоя. «Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?!»,— заявил архимандрит. Он добавил, что и сам бы хотел участвовать в праздновании, но считает это невозможным из-за церковных канонов. «О каких "исторических скрепах" и о каком "возрождении духовности" тогда идет речь, если даже нет элементарного уважения к православным христианам и их традициям?»,— написал в письме Гермоген Еремеев.

Его поддержал старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло. По его словам, из 30 самых крупных городов России празднование Дня города выпадает на строгое постное время только в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде. «Шумные и массовые городские дни рождения довольно молодая традиция. Праздник чаще всего кочевал от исторических дат к дням, более удобным для массовых уличных гуляний»,— написал он, добавив, что празднование Дня города в Екатеринбурге перенесли с 18 ноября на третью субботу августа в Успенский пост в 1987 году. «Голос православных людей тогда не прозвучал или не был услышан»,— подчеркнул он.

Праздничная программа, посвященная Дню города, стартовала 9 августа — на протяжении двух недель для жителей и гостей Екатеринбурга проведут более 300 мероприятий. Главными звездами станут Леша Свик, Мот, Gayazov brothers и Big Baby Tape — они выступят в рамках фестиваля «Энергия РМК». Хедлайнером праздника выступит певица Алсу. Завершится празднование фейерверком.

Василий Алексеев