В Екатеринбурге настоятель храма попросил перенести День города из-за поста

Настоятель храма Серафима Саровского в Екатеринбурге архимандрит Гермоген Еремеев опубликовал открытое письмо, в котором обратился к городским властям с просьбой перенести празднование Дня города из-за совпадения даты праздника с началом Успенского поста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Вот не раньше и не после, а именно в начале Успенского поста — времени покаяния, воздержания, душевной тишины и покоя…Но словно бы не видят и не слышат власти города Екатеринбурга, о том, что у православных уральцев, самой многочисленной конфессии в России, начался Успенский пост! Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?!», — приводится письмо священнослужителя в Telegram-канале Храма-на-Крови. Также письмо опубликовано в соцсетях священнослужителя.

Он заявил, что сам бы хотел участвовать в праздничных городских мероприятиях, но считает это невозможным из-за церковных канонов. «О каких "исторических скрепах" и о каком "возрождении духовности" тогда идет речь, если даже нет элементарного уважения к православным христианам и их традициям?»,— говорится в письме.

Напомним, Екатеринбург отметит 302-летие 16 августа. Хедлайнером праздника станет певица Алсу.

Полина Бабинцева