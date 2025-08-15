Над Крымом сбили шесть беспилотников

Над территорией Республики Крым уничтожили шесть БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожили в период с 08:00 до 11:00 дежурными средствами ПВО. Информация о разрушениях на территории Крыма не поступала.

В это же время над акваторией Черного моря сбили один беспилотник. Еще семь уничтожили над Белгородской областью.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над акваторией Азовского моря ликвидировали один БПЛА в течение прошедшей ночи.

Алина Зорина