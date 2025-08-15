Над Азовским морем сбили один беспилотник

В течение прошедшей ночи над акваторией Азовского моря уничтожили один БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего над территорией России за ночь сбили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего уничтожили над Курской областью — 13 БПЛА и над Ростовской областью — 11 БПЛА.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 14 августа над Краснодарским краем сбили два беспилотника. Их уничтожили в период с 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО. Информация о разрушениях не поступала.

Алина Зорина