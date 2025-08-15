Транспорт Екатеринбурга изменит маршруты в День города

В Екатеринбурге на время празднования Дня города, 16 августа, изменятся маршруты общественного транспорта, сообщили в городской администрации. Пути следования изменятся у трамваев и автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В связи с закрытием проезда на некоторых участках транспорт будет ходить по-другому. Схема движения изменится на следующих направлениях:

С 20:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий — трамваи №2, 6, 13, 15, 16, 18;

С 22:00 15 августа до 23:59 16 августа — автобус №67;

С 6:00 16 августа до 23:00 17 августа — автобусы №76, 64, 85, 95;

С 15:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий — автобусы №50, 54, 57;

С 20:00 16 августа — автобусы №49, 50, 51, 54, 57, 59, 84.

Свои маршруты в День города также изменят коммерческие автобусы №043, 45, 46, 47, 48, 52, 054, 62, 72, 81, 87, 89, 92, 93.

Напомним, в рамках празднования Дня города 16 августа в Екатеринбурге закроют движение для всех видов транспорта — часть улиц будет недоступна для проезда в течение нескольких дней. В честь праздника 16 августа отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и за уличные парковки, а время работы транспорта продлят до 1:00. Завершится празднование фейерверком, который начнется в 22:30 в акватории городского пруда.

Ирина Пичурина