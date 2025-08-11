Общественный транспорт на День города в Екатеринбурге будет работать до 1:00

На День города в Екатеринбурге продлят время работы общественного транспорта, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Чтобы жители и наши многочисленные гости смогли удобно добраться домой, 16 августа общественный транспорт будет ходить до часа ночи»,— добавил глава города.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Орлов также рассказал, что в течение недели в честь Дня города откроется несколько соцобъектов и общественных пространств: детский сад, муниципальный кванториум, библиотека, молодежный кластер, очередной благоустроенный участок набережной реки Исети.

Напомним, в честь праздника в Екатеринбурге 16 августа отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и за уличные парковки. Праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 9 августа и продлится две недели, жителей и гостей города ждут более 300 мероприятий. Главными звездами Дня города станут Леша Свик, Мот, Gayazov brothers и Big Baby Tape — они выступят в рамках фестиваля «Энергия РМК». Хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет певица Алсу.

Ирина Пичурина