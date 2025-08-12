Улицы Екатеринбурга перекроют для празднования Дня города

В рамках празднования Дня города 16 августа в Екатеринбурге закроют движение для всех видов транспорта, сообщили в городской администрации. Часть улиц будет недоступна для проезда в течение нескольких дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проезд для автомобилей, средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов будет запрещен и на проезжей части, и на тротуарах на следующих участках:

с 20:00 15 августа до 6:00 18 августа по ул. Архангела Михаила: от ул. Репина до дома №27 по ул. Архангела Михаила;

с 00:01 15 августа до 23:59 16 августа по проезду вокруг ККТ «Космос»: от ул. Царской до ул. Николая Никонова;

c 6:00 15 августа до окончания праздничных мероприятий по ул. Воеводина: от ул. Малышева до проспекта Ленина;

с 22:00 15 августа до 23:59 16 августа по ул.8 Марта от проспекта Ленина до ул. Бориса Ельцина; по ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Челюскинцев;

с 6:00 16 августа до 1:00 17 августа по ул. Репина, от ул. Зоологической до ул. Светлореченской; по ул. Светлореченской, от ул. Репина до объездной дороги;

с 6:00 16 августа до 00:01 18 августа по ул. Архангела Михаила, от дома №27 до объездной дороги; по проезду от дома №87 по ул. Металлургов до ул. Архангела Михаила;

c 6:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий по ул. Горького: от ул. Малышева до ул. Пушкина.

Кроме того, движение транспорта будет прекращено 16 августа с 21:00 до окончания праздничных мероприятий на центральных улицах города:

по ул. 8 Марта: от ул. Малышева до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина, от ул. Московской до ул. Карла Либкнехта;

по ул. Пушкина, от ул. Малышева до проспекта Ленина;

по ул. Хохрякова, от ул. Малышева до проспекта Ленина;

по ул. Маршала Жукова, от ул. Челюскинцев до проспекта Ленина.

Напомним, в честь праздника в Екатеринбурге 16 августа отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и за уличные парковки, а время работы общественного транспорта продлят до 1:00. Завершится празднование фейерверком, который начнется в 22:30 в акватории городского пруда.

Ирина Пичурина