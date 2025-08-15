Турпоток на малоизвестные курорты Кубани снизился летом 2025 года

Спрос на малоизвестные курорты Краснодарского края сократился летом 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, в Голубицкой турпоток упал на 23%, а в Мезмае и Гузерипле остался на уровне предыдущего года. Эксперты отмечают, что часть туристов может выбрать эти направления в августе, бронируя поездки в последний момент.

Согласно статистике сервиса «Туту», 77% туристов прибывают на Кубань по железной дороге, 12% — автобусами и 11% — самолетами. Запуск прямых авиарейсов в Геленджик может скорректировать транспортный баланс.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что туристы, планирующие отдых в Краснодарском крае в августе, начали бронировать билеты и жилье задолго до поездки.

Анна Гречко