В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал 12-летний ребенок

В селе Таврово Белгородской области при атаке беспилотника ранен 12-летний мальчик. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У ребенка минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Он получит медицинскую помощь в детской областной клинической больнице. Кроме того, в двух частных домах в населенном пункте выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Посечен осколками легковой автомобиль.

В Белгороде поврежден фасад социального объекта, выбиты окна в девяти квартирах трех домов, поврежден частный дом, два предприятия и 23 автомобиля. Повреждения домов также зафиксированы в поселках Бочковка, Майский и Никольское. Оперативные службы продолжают работу на местах. Информация о последствиях атак уточняется.

По словам господина Гладкова, за прошедшие сутки Белгород подвергся атаке 32 беспилотников, 13 из них были сбиты. Погиб один житель региона, ранены еще четверо. СКР начал расследование уголовных дел, возбужденных после ударов БПЛА в Белгороде и Ростове-на-Дону.

