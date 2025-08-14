Губернатор Гладков сообщил о 32 атаковавших Белгород беспилотниках за сутки

Белгород подвергся атаке 32 беспилотников, 13 из которых были сбиты. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале.

Были ранены пять мирных жителей. Накануне при атаках на город были ранены два человека, они продолжают амбулаторное лечение. Сегодня утром были ранены три человека: двое были госпитализированы, одна женщина проходит лечение амбулаторно, уточнил господин Гладков.

Сегодня под удар БПЛА попала вся Белгородскую область. Беспилотники дважды ударили по зданию регионального правительства. В городе временно перевели госучреждения на дистанционный формат и приостановили работу развлекательных учреждений. СКР возбудил уголовные дела после ударов БПЛА ВСУ по Ростову-на-Дону и Белгороду.