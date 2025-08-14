Совещание у Путина по подготовке к встрече с Трампом на Аляске: заявления и участники
14 августа в преддверии саммита на Аляске президент России Владимир Путин провел совещание, где рассказал о подготовке к российско-американским переговорам. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Что происходило на совещании и что известно о предстоящем саммите — в подборке «Ъ».
Заявления Путина
- Администрация Трампа предпринимает энергические и искренние усилия для завершения боевых действий на Украине и выхода на договоренности.
- Следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности по СНВ. Это будет возможно при наличии условий долгосрочного мира на Украине.
Участники
- Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента — Песков.
1 / 7
Вылет
- Из московского аэропорта «Внуково» в 7:50 мск вылетел спецборт Ил-96. Пунктом назначения указан Анкоридж на Аляске. Рейс с бортовым номером RA-96023 должен приземлиться там в 6:43 по местному времени — данные сервиса Flightradar.
- В самолете, предположительно, находится передовая группа, ответственная за подготовку встречи Путина и Трампа — ТАСС.
- На сегодня также запланирован вылет представителей российских СМИ, которые получили американские визы для освещения саммита — ТАСС.
Что известно о саммите на Аляске
- Переговоры президентов начнутся 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 мск) — помощник президента РФ Юрий Ушаков.
- Путин и Трамп встретятся тет-а-тет, а позже начнутся переговоры в формате пять на пять с участием членов делегаций — Ушаков.
- Стороны обсудят украинское урегулирование, а также двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности — Ушаков.
- По окончании переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию — Ушаков.
Состав делегации
- В состав вошли главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — Ушаков.