Совещание у Путина по подготовке к встрече с Трампом на Аляске: заявления и участники

14 августа в преддверии саммита на Аляске президент России Владимир Путин провел совещание, где рассказал о подготовке к российско-американским переговорам. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Что происходило на совещании и что известно о предстоящем саммите — в подборке «Ъ».

Заявления Путина

Администрация Трампа предпринимает энергические и искренние усилия для завершения боевых действий на Украине и выхода на договоренности.

Следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности по СНВ. Это будет возможно при наличии условий долгосрочного мира на Украине.

Участники

Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента — Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На заднем плане: начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (слева) и министр обороны РФ Андрей Белоусов. На переднем плане: министр финансов РФ Антон Силуанов (слева) и глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак Фото: пресс-служба президента РФ Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов (слева) и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников Фото: пресс-служба президента РФ Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко (слева) и министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото: пресс-служба президента РФ

Вылет

Из московского аэропорта «Внуково» в 7:50 мск вылетел спецборт Ил-96. Пунктом назначения указан Анкоридж на Аляске. Рейс с бортовым номером RA-96023 должен приземлиться там в 6:43 по местному времени — данные сервиса Flightradar.

В самолете, предположительно, находится передовая группа, ответственная за подготовку встречи Путина и Трампа — ТАСС.

На сегодня также запланирован вылет представителей российских СМИ, которые получили американские визы для освещения саммита — ТАСС.

Что известно о саммите на Аляске

Переговоры президентов начнутся 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 мск) — помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин и Трамп встретятся тет-а-тет, а позже начнутся переговоры в формате пять на пять с участием членов делегаций — Ушаков.

Стороны обсудят украинское урегулирование, а также двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности — Ушаков.

По окончании переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию — Ушаков.

Состав делегации