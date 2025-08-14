Путин провел совещание по подготовке к саммиту с США на Аляске

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством и членами президентской администрации по подготовке к предстоящей российско-американской встрече на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Они начнутся в формате тет-а-тет, затем к лидерам присоединятся члены делегации. С российской стороны в саммите примут участие главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также помощник российского президента Юрий Ушаков.

О предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Пляски вокруг Аляски».

Лусине Баласян