Что сказал Ушаков о предстоящих переговорах Путина и Трампа на Аляске
Переговоры президентов России и США на Аляске начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в формате тет-а-тет и будет носить деловой характер. Центральной темой двустороннего саммита господин Ушаков назвал урегулирование украинского конфликта. Подробности предстоящей встречи — в подборке «Ъ».
Дональд Трамп
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже начнутся 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 мск).
- Встреча пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков, затем к президентам России и США присоединятся члены делегации.
- По окончании переговоров лидеры стран проведут совместную пресс-конференцию.
- Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5».
- В состав российской делегации на саммите России и США вошли главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
- Состав американской делегации на переговорах Путина и Трампа также определен, но имена названы не были.
- Украинское урегулирование кризиса станет главной темой переговоров.
- Стороны обсудят в том числе двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности.
- Делегация России вылетит из Аляски в России сразу после завершения переговоров.
- Кремль считает символичным, что встреча Путина и Трампа пройдет недалеко от захоронения советских летчиков на Аляске.