Что сказал Ушаков о предстоящих переговорах Путина и Трампа на Аляске

Переговоры президентов России и США на Аляске начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в формате тет-а-тет и будет носить деловой характер. Центральной темой двустороннего саммита господин Ушаков назвал урегулирование украинского конфликта. Подробности предстоящей встречи — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ