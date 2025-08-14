Из «Внуково» на Аляску вылетел спецборт Ил-96

Из московского аэропорта «Внуково» в 7:50 мск вылетел самолет Ил-96 «России», пунктом назначения указан Анкоридж на Аляске. Рейс с бортовым номером RA-96023 должен приземлиться там в 6:43 по местному времени, следует из данных сервиса Flightradar.

ТАСС сообщает, что в самолете, предположительно, находится передовая группа, ответственная за подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Агентство отмечает, что на сегодня также запланирован вылет представителей российских СМИ, которые получили американские визы для освещения саммита.

Переговоры президентов начнутся 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся тет-а-тет, а позже начнутся переговоры в расширенном формате с участием членов делегаций, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Сегодня президент РФ провел совещание с членами высшего руководства страны по подготовке к саммиту.

О предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Пляски вокруг Аляски».