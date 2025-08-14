Путин не исключил договоренности с США по контролю над вооружениями

Президент России Владимир Путин заявил, что после российско-американского саммита на Аляске стороны смогут выйти на договоренности по стратегическим наступательным вооружениям. По его словам, это может стать результатом урегулирования конфликта на Украине.

На совещании по подготовке к саммиту России и США Владимир Путин заявил, что завершение боевых действий на Украине создаст долгосрочные условия мира в Европе. «Да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями»,— сказал президент.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США истекает в феврале 2026 года. Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ, в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог. После смены американской администрации глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты по стратегической стабильности между странами нужно восстанавливать.

Лусине Баласян