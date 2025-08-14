Более 1 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

По данным на 12:00 мск 14 августа, в пробке перед Крымским мостом находится более 1 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

Все транспортные средства находятся со стороны Керчи, время ожидания составляет более трех часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в 10:00 мск 13 августа в пробке перед Крымским мостом находилось 947 транспортных средств. Заторы фиксируются ежедневно.

Алина Зорина