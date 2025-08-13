Перед Крымским мостом стоит около 1 тысячи автомобилей

Почти 1 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Пресс-служба Кремля

По состоянию на 10:00 мск со стороны Керчи в очереди находится 947 машин. Время ожидания около трех часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Заторы перед Крымским мостом начали образовываться с утра 13 августа. Около 08:00 мск в пробке стояло 1,2 тыс. транспортных средств со стороны Керчи.

Алина Зорина