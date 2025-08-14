Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:53

Атаки БПЛА на Ростов, Белгород и Кубань. Что известно об утренних прилетах

14 августа украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Есть пострадавшие, повреждены жилые дома и здания правительства. Что известно об утренних прилетах — в подборке «Ъ».

Виды Ростова-на-Дону

Виды Ростова-на-Дону

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Виды Ростова-на-Дону

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Ростов-на-Дону

  • Во время режима ракетной опасности в Ростове раздался взрыв.
  • В результате атаки ранены не менее 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — двое детей.
  • Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях нескольких многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Из них эвакуированы 212 человек.
  • В городе введен локальный режим ЧС.
  • На месте прилетов работают оперативные службы.

Белгород

  • Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на здание регионального правительства. Оно получило небольшие повреждения.
  • Позднее Гладков сообщил, что БПЛА атаковал автомобиль. По предварительным данным, три мирных жителя получили ранения. Губернатор опубликовал видео последствий налета на Белгород.
  • В Белгороде после атаки БПЛА не работают зоопарк, театр, аквапарк и рынок.
  • Госучреждения, министерства и подведомственные учреждения, в том числе МФЦ, переводятся на дистанционную работу.
  • Учреждениям общественного питания запрещено предоставлять услуги на улицах и на открытых площадках.
  • До воскресенья вкючительно запрещены мероприятия уличного характера.
  • Движение общественного транспорта будет регламентировано через диспетчерские службы и каналы в Telegram и в мессенджере MAX.

Славянск-на-Кубани

  • Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об обнаружении частей БПЛА по шести адресам.
  • В результате падения обломков в жилых домах повреждены три окна и две крыши, во дворах повреждены навесы, забор и автомобиль.
  • Жители города не пострадали, на местах работают специальные службы и спасатели.

Новости компаний Все