Атаки БПЛА на Ростов, Белгород и Кубань. Что известно об утренних прилетах

14 августа украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Есть пострадавшие, повреждены жилые дома и здания правительства. Что известно об утренних прилетах — в подборке «Ъ».

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Ростов-на-Дону

Во время режима ракетной опасности в Ростове раздался взрыв.

В результате атаки ранены не менее 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — двое детей.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях нескольких многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Из них эвакуированы 212 человек.

В городе введен локальный режим ЧС.

На месте прилетов работают оперативные службы.

Белгород

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на здание регионального правительства. Оно получило небольшие повреждения.

Позднее Гладков сообщил, что БПЛА атаковал автомобиль. По предварительным данным, три мирных жителя получили ранения. Губернатор опубликовал видео последствий налета на Белгород.

В Белгороде после атаки БПЛА не работают зоопарк, театр, аквапарк и рынок.

Госучреждения, министерства и подведомственные учреждения, в том числе МФЦ, переводятся на дистанционную работу.

Учреждениям общественного питания запрещено предоставлять услуги на улицах и на открытых площадках.

До воскресенья вкючительно запрещены мероприятия уличного характера.

Движение общественного транспорта будет регламентировано через диспетчерские службы и каналы в Telegram и в мессенджере MAX.

Славянск-на-Кубани