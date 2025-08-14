обновлено 12:53
Атаки БПЛА на Ростов, Белгород и Кубань. Что известно об утренних прилетах
14 августа украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Есть пострадавшие, повреждены жилые дома и здания правительства. Что известно об утренних прилетах — в подборке «Ъ».
Виды Ростова-на-Дону
Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ
Ростов-на-Дону
- Во время режима ракетной опасности в Ростове раздался взрыв.
- В результате атаки ранены не менее 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — двое детей.
- Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях нескольких многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Из них эвакуированы 212 человек.
- В городе введен локальный режим ЧС.
- На месте прилетов работают оперативные службы.
Белгород
- Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на здание регионального правительства. Оно получило небольшие повреждения.
- Позднее Гладков сообщил, что БПЛА атаковал автомобиль. По предварительным данным, три мирных жителя получили ранения. Губернатор опубликовал видео последствий налета на Белгород.
- В Белгороде после атаки БПЛА не работают зоопарк, театр, аквапарк и рынок.
- Госучреждения, министерства и подведомственные учреждения, в том числе МФЦ, переводятся на дистанционную работу.
- Учреждениям общественного питания запрещено предоставлять услуги на улицах и на открытых площадках.
- До воскресенья вкючительно запрещены мероприятия уличного характера.
- Движение общественного транспорта будет регламентировано через диспетчерские службы и каналы в Telegram и в мессенджере MAX.
Славянск-на-Кубани
- Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об обнаружении частей БПЛА по шести адресам.
- В результате падения обломков в жилых домах повреждены три окна и две крыши, во дворах повреждены навесы, забор и автомобиль.
- Жители города не пострадали, на местах работают специальные службы и спасатели.