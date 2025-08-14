Двое детей пострадали при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из 13 пострадавших при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону двое — дети. В каком состоянии они находятся, неизвестно. Семь раненных были отправлены на амбулаторное лечение. Шесть человек госпитализированы.

Повреждения при атаке на город получили 10 многоквартирных домов и легковые автомобили. Из многоэтажек эвакуировали 212 человек, для них на базе школы №50 организован пункт временного размещения. Ранее мэр города Александр Скрябин сообщал о поврежденных домах на улицах Тельмана и Лермонтовской.

Сейчас, по словам господина Слюсаря, на месте падения обломков работают саперы. После этого комиссия приступит к оценке ущерба.

Полина Мотызлевская