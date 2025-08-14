После налета БПЛА в Белгороде закрыли ТЦ и запретили массовые мероприятия

Посоле массового налета украинских беспилотников на Белгород власти региона приняли ряд мер. Они перевели на дистанционный формат работу госучреждений, закрыли торговые центры и запретили массовые мероприятия на улице.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о решениях оперштаба после утренней атаки:

госучреждения, министерства и подведомственные учреждения, в том числе МФЦ, переводятся на дистанционную работу в течение четверга и пятницы;

учреждениям общественного питания запрещено предоставление услуг на улицах, на открытых площадках;

мероприятия уличного характера запрещены в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья;

крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района закрыты до субботы;

движение автобусов регламентировано исходя из доведения информации об опасности атаки БПЛА через диспетчерские службы и каналы в Telegram и в мессенджере MAX.

Утром в четверг, 14 августа, вооруженные силы Украины массово атаковали центр Белгорода. В результате пострадали три человека. Несколько БПЛА попали в здание правительства Белгородской области. По словам Вячеслава Гладкова, пострадал его рабочий кабинет. После атаки власти перекрыли участок проспекта Славы и изменили маршруты движения общественного транспорта.

Сергей Толмачев, Воронеж