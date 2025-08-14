В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов

Экстренные службы обнаружили части беспилотных летательных аппаратов по шести адресам в городе Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В результате падения обломков в жилых домах повреждены три окна и две крыши, во дворах повреждены навесы, забор и автомобиль. Жители города не пострадали, на местах работают специальные службы и спасатели.

За последние дни Славянск-на-Кубани несколько раз подвергался налетам украинских БПЛА. Предположительно целью атак является нефтеперерабатывающий завод, однако обломки беспилотников падают и в других районах города. После воздушной атаки 9 августа за медицинской помощью обратились четверо жителей города, ранения оказались легкими, госпитализация не потребовалась.

Анна Перова, Краснодар