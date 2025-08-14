В Новороссийске до конца 2025 года отгрейдируют 58 км дорог

В Новороссийске до конца 2025 года планируется отгрейдировать 58 км дорог. Об этом стало на планерном совещании, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Сейчас грейдирование проведено на 14 улицах. В дорожной сфере выполнен ямочный ремонт на 72 улицах, до конца года запланирован ремонт еще на 40. Методом «Народная стройка» выполнено бетонирование 17 улиц, в планах еще 33.

Кроме того, за семь месяцев текущего года обустроены 22 объекта ливнеотведения, работы еще запланированы на 27.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что рабочее движение транспорта по новой развязке на проспекте Дзержинского (кольцевое пересечение улиц Мурата Ахеджака, Котанова и Дзержинского) откроют до 1 сентября 2025 года.

Анна Гречко