Нашего поля ягода

Валовой сбор винограда в Новороссийске за 2024 год, по официальным данным, составил 13,9 тыс. тонн винограда. В 2025-м в хозяйствах всех категорий сборы планируется увеличить до 15 тыс. тонн, что станет рекордным показателем с 2019 года. Однако для виноградарей по-прежнему остро стоит вопрос с посадочным материалом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По итогам 2024 года валовой сбор винограда в Новороссийске составил 13,9 тыс. тонн винограда. Произведено около 52,8 млн бутылок винодельческой продукции с темпом роста 121%, на экспорт отправлено более 1 млн бутылок с темпом роста 129%. В 2025 году планируется увеличить валовой сбор винограда в хозяйствах всех категорий до 15 тыс. тонн, что будет являться рекордным показателем с 2019 года. Такие данные приводит пресс-служба администрации города.

Как отметили в мэрии, в соответствии со стратегией социально-экономического развития города до 2030 года запланировано увеличение площади виноградников на 15% по отношению к 2023 году. По последним официальным данным, общая площадь виноградных насаждений в Новороссийске составляла 2,1 тыс. га.

На территории Новороссийска ведут деятельность 16 виноделен, выращиванием винограда занимаются 16 предприятий. Среди крупных производителей винограда: «Абрау-Дюрсо», «Мысхако», имение «Сикоры», СХП «Раевское» и другие.

В рамках ПМЭФ-2024 администрация города и новороссийская компания ООО «Терруар-Инвест» подписали соглашение о сотрудничестве, по которому планируется высадить 220 га виноградников в хуторе Семигорском с последующим строительством винодельни до 1,2 млн бутылок в год и кемпинга. Также предполагается запустить производство саженцев винограда. По данным администрации края, объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд руб. Предусмотрено создание 120 рабочих мест. Срок реализации проекта – 2030 год.

Еще один проект реализует ООО «Усадьба Белая Дача». По данным администрации края, предполагается закладка 165,6 га виноградников. Согласно проекту, планируется построить комплекс по переработке винограда мощностью 2,2 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составит более 3 млрд руб., будет создано 100 рабочих мест. Проект планируется реализовать в 2028 году.

Третий инвестпроект реализует ООО «Раевская Лоза». Проект «Винодельня "Мариваль"» включает в себя виноградник в станице Раевская, производственный корпус с дегустационными залами и административной частью. По данным СМИ, реализовать проект планируется до 2028 года, объем инвестиций составит 800 млн руб.

Для виноградарей по-прежнему остро стоит вопрос посадочного материала. Отечественных саженцев на всех не хватает, а закупать зарубежный материал все сложнее в связи с введенными санкциями на импорт иностранных товаров. Это отмечают и власти, и участники рынка не только в Новороссийске. Как отметила директор по развитию кубанской семейной винодельни «Марченко» (Анапа) Дарья Марченко, развитие отрасли стимулировали ограничения на ввоз импортного посадочного материала. После введения ограничительных мер усилился дефицит на рынке саженцев. Однако он привел к появлению новых питомников и к увеличению мощностей уже работавших.

Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе мэрии, в городе еще с 2008 года посадочный материал винограда производится на предприятии ООО СХП «Раевское». В ассортименте более 30 сортов винограда, а производственная мощность предприятия составляет порядка 1 млн саженцев в год. Материал реализуется, в том числе, местным производителям.

«При посадке виноградников используем саженцы отечественного производства. В Краснодарском крае существует несколько крупных центров, открываются новые питомники. В 2024 году часть саженцев поступила из питомника винодельни “Юбилейная”, входящей в группу компаний “Абрау-Дюрсо”. Сейчас он работает в тестовом режиме. Многообразие сортового состава позволяет выбрать необходимые саженцы»,— прокомментировал руководитель виноградарского подразделения «Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков.

Как отметили в мэрии, в связи с тем, что территория города Новороссийска благоприятна для отрасли виноградарства, сейчас появилась высокая конкуренция, где вновь образованным малым винодельням трудно расширяться и развиваться на фоне крупных предприятий. Для поддержки малых форм хозяйствования из городского бюджета предоставляются субсидии.

Кроме того, предприятия отрасли в 2024 году получили субсидии из бюджета Краснодарского края. Например, ООО «Абрау-Дюрсо» и ООО «Имение Сикоры» — на виноградники в плодоносящем возрасте, что позволило увеличить урожай винограда на 15%.

Как подтверждает Андрей Ермаков, виноградарство получает значительную поддержку государства. Субсидии предусмотрены на посадку винограда, работы по уходу за виноградниками, установку шпалеры. В рамках развития виноградарства «Абрау-Дюрсо» активно используются все возможные виды субсидирования. На виноградниках компании по итогам сезона было собрано 8,7 тыс. тонн «янтарной ягоды», что стало хорошим итогом, особенно с учетом метеорологических особенностей — летней засухи и затяжных периодов без дождей. «Ключевые цели 2025 года — дальнейший рост урожайности и улучшение технологий работы. Главное, чтобы не подводила погода»,— резюмировал господин Ермаков.

Андрей Пугачев