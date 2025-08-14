На Ставрополье ГУП «Ставэлектросеть» реорганизуют в АО

В Центробанке России зарегистрирован выпуск обыкновенных акций АО «Ставэлектросеть», имевшего ранее статус государственного унитарного предприятия. Ценным бумагам присвоен регистрационный номер 1-01-11015-Р. Соответствующая информация размещена на сайте банка.

Преобразование ГУП в АО было необходимо в связи с поправками в законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции».

В приказе Минимущества региона, размещенного на официальном сайте «Ставэлектросети», сказано, что уставный капитал АО должен составить немногим более 4 млрд руб. На эти средства будут выпущены порядка 133 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 30,6 тыс. руб. каждая.

Наталья Белоштейн