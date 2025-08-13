В Уфе госпитализировали третьего пострадавшего от «чачи» из «Сириуса»

В городскую больницу №21 Уфы поступил третий пациент с отравлением метанолом после употребления «чачи», приобретенной на рынке на федеральной территории Сириус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня, 13 августа, был госпитализирован 60-летний мужчина, которого, по данным медиков, спиртным напитком угостила попутчица. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в больницу также поступил 30-летний пациент, госпитализированный 8 августа, которого перевели из реанимации в токсикологическое отделение. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Как сообщал «Ъ-Кубань», 10 августа в Уфе скончалась женщина, также отравившаяся «чачей» из Сириуса. По делу о продаже опасного алкоголя задержаны две жительницы региона, которых суд в Сочи арестовал до 4 октября. В результате употребления продукции кустарного производства умерли не менее десяти человек, после чего в Сириусе закрыли рынок «Казачий».

Анна Гречко