В Сочи проведут 93 экспедиции для защиты краснокнижных растений

В Сочи с сентября 2025 года по август 2028 года планируется провести 93 экологические экспедиции для обследования мест произрастания растений, занесенных в Красную книгу России и Краснодарского края. Специалисты будут изучать природные зоны во всех районах города, от Псоу до Магри. Эти исследования организованы в рамках проекта «Красная книга Сочи» при поддержке Президентского фонда природы, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Директор департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Александр Гиньковский отметил, что Сочи — единственный субтропический город в России, где растет много уникальных и редких растений. Он подчеркнул важность охраны природных территорий, где они находятся. По его словам, запланированные экспедиции помогут получить охранный статус для выявленных территорий.

Инициатива также направлена на увеличение зеленых насаждений общего пользования. На основе данных из федеральной и региональной Красных книг были определены 93 лесные территории с местами произрастания редких растений.

«Ъ-Сочи» писал, что городское cобрание курорта удвоило финансирование муниципальной программы охраны окружающей среды до 400 млн руб., что позволит высадить более 800 деревьев и 13 тыс. кустарников во всех районах курорта. На защиту растений от вредителей и болезней будет направлено еще 7,4 млн руб., помимо ранее выделенных 20 млн руб.

Мария Удовик