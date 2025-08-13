В Анапе с дна Черного моря подняли 253 мешка с мазутом

Спасатели продолжают очищать морское дно от мазута в районе анапского поселка Джемете. Со дна вблизи пирса 12 августа специалисты подняли 253 мешка с нефтепродуктами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

В работах участвовали сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. По данным оперативного штаба Краснодарского края, с 5 по 11 августа новых выбросов мазута на побережье Анапы не зафиксировано. Мониторинг экологической обстановки продолжается.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что водолазы собрали почти 1,5 тыс. т замазученного грунта в Керченском проливе.

С начала операции очищено 793 км береговой линии. Собрано более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.