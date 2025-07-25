Водолазы собрали почти 1,5 тысячи тонн замазученного грунта в Керченском проливе

Водолазы собрали почти 1,5 тыс. тонн замазученного грунта в ходе работ по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по координации работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крушением танкеров в Керченском проливе. С начала операции очищено 793 км береговой линии. Собрано более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Завершается демонтаж надстроек затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в рамках подготовки к установке коффердамов. Срезано более 240 м, что составляет 98% от общего объема работ. Одновременно продолжается погружение свай в месте будущей установки коффердамов.

В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района осуществляется ежедневная работа водолазной группы по сбору мазута со дна Черного моря. Специалисты провели 13,1 тыс. спусков и с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали свыше 7,8 тыс. кв. м морского дна. В результате работы было собрано более 13,3 тыс. мешков с нефтепродуктами.

На территории Краснодарского края проведено обследование 325 км береговой линии. Очистка затронула более 429 км, также было собрано свыше 175 тыс. т загрязненного песка, грунта и гальки.

В Республике Крым специалисты выполнили обследование 500 км побережья от Керчи до села Портовое, осуществив очистку более 259,5 км береговой линии и собрав около 908,4 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе волонтеры провели обследование 165 км побережья между Ласпи и Андреевкой, собрав более 850 тонн загрязненного песка.

Мария Удовик