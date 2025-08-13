Компания Nikoliers и федеральный девелопер «Неометрия» объявили о стратегическом партнерстве

В рамках первого этапа сотрудничества Nikoliers присоединится к реализации проекта гостиничного комплекса «Нескучный сад» в Сочи

Москва, 13 августа 2025 г. Международная консалтинговая компания Nikoliers и федеральный девелопер «Неометрия» (ключевой актив холдинга Alias Group) объявили о стратегическом партнерстве. Одна из целей сотрудничества – повышение эффективности сделок и достижение максимальных коммерческих результатов. В рамках партнерства Nikoliers подключится к реализации проектов «Неометрии» на юге России.

Первым таким проектом станет гостиничный комплекс премиум-класса «Нескучный сад», расположенный в Адлерском районе Сочи. Nikoliers будут осуществлять продажи и сопровождение клиентов на всех этапах: от первичных звонков и консультаций до презентаций, подбора финансовых решений, оформления и регистрации сделок.

Гостиничный комплекс «Нескучный сад» состоит из двух 10-этажных зданий, в которых предусмотрено более 1,7 тыс. номеров с отделкой «под ключ», всесезонные бассейны общей площадью 720 кв. м, SPA-комплекс, детский развивающий центр, многоуровневые променады и сенсорные сады. Для деловых мероприятий предусмотрены конференц-залы вместимостью до 500 человек.

Сочи — яркий пример трансформации в круглогодичный туристический хаб после проведения «Олимпиады-2014». В 2014 году рост турпотока составил 47%. Даже с учетом пандемийных 2020-2021 годов он ежегодно растет. По данным администрации Сочи, с 2020 года турпоток увеличился с 6,6 до 8 млн человек, к 2030 году прогнозируется рост до 10 млн. На этом фоне объем гостиничного стока увеличился в два раза за 10 лет, а стоимость жилья — в 6 раз. В настоящий момент рынок гостиничной недвижимости в Сочи оценивается в 75,6 тыс. номеров, из них под управлением сетевых операторов находится 9,5 тыс. номеров. Благодаря стабильно прирастающему турпотоку, гостиничный сегмент региона представляет интерес для инвесторов.

Краснодарский край является уникальным российским регионом, объединяющим горнолыжные, прибрежные и рекреационные объекты недвижимости. При этом, растущий внутренний туризм – ключевой драйвер строительства новых объектов и объемов ввода, в том числе за счет совмещения деловых и личных поездок, оздоровления, лечения, спорта и путешествий.

Турпоток в регион формирует новые стандарты спроса. Люди покупают объекты у моря для отдыха, инвестиций и сезонного проживания. Так, по данным Nikoliers, объем строящегося жилья в прибрежных курортных городах Краснодарского края составляет 1 076 тыс. кв. м*, из которых половина – 509 тыс. кв. м приходится на Сочи. По данным на июнь 2025 года, средневзвешенная цена предложения без учета скидок в прибрежных городах Краснодарского края достигла 474 тыс. руб. за кв. м. По данным компании «Неометрия», непосредственно в Сочи средневзвешенная цена квадратного метра в проектах жилой недвижимости на июнь 2025 года составляет 570 тыс. руб., в инвест-отелях – 1,07 млн руб. за квадрат.

При этом ощущается дефицит предложения премиальной недвижимости с качественным сервисом.

Гостиничный комплекс «Нескучный сад» в Сочи продолжает набирать популярность среди инвесторов благодаря высокой востребованности премиум-недвижимости. Эксперты три года подряд называют его лучшим объектом для вложений.

Так, в 2025 году комплекс получил диплом «Успешный инвест-проект. Гостиничная недвижимость» в рамках ежегодной международной архитектурно-девелоперской премии REPA, в 2024 году он стал финалистом в категории «Самый инвестиционно привлекательный проект ЮФО» премии Urban Awards, а в 2023 году на премии «Рекорды рынка недвижимости» в Москве «Нескучный сад» был признан «Лучшим объектом для инвестиций», что подтверждает его высокую инвестиционную привлекательность на рынке.

«Мы видим большие перспективы в развитии девелопмента курортной недвижимости России и двигаемся в сторону тех регионов, которыми больше всего интересуются наши клиенты в Москве и Санкт-Петербурге. Сочи – один из самых успешных примеров развития курортной недвижимости и девелопмента в целом, который, мы уверены, будет и дальше пользоваться повышенной популярностью у платежеспособной аудитории. Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с компанией «Неометрия», которое принесет значимые результаты и будет способствовать дальнейшему развитию рынка недвижимости на юге России», – отметила Анна Мурмуридис, директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers.

«Сегодня Сочи очевидно лидирует в сегменте гостиничной недвижимости, который помимо отдыха предлагает покупателям и выгодный инвестиционный инструмент. «Нескучный сад» – пример нового стандарта, где технологии и эстетика премиум-класса гармонично сочетаются с продуманной бизнес-моделью. Каждое решение в «Нескучном саду» проходит тщательное исследование и соответствует запросам взыскательной аудитории и отдыхающих. Мы уверены, что компания Nikoliers, имея большой опыт в продаже премиальной жилой и коммерческой недвижимости, поддержит продвижение гостиничного комплекса «Нескучный сад», и это партнерство продолжится, в том числе, и при реализации других наших высокобюджетных проектов, – отметила Анна Сапегина, директор по продажам ФД «Неометрия».

О проекте: «Нескучный сад» – гостиничный комплекс премиум-класса, расположенный в Адлерском районе Сочи, состоит из двух 10-этажных зданий. В проекте более 1,7 тыс. номеров, бассейны общей площадью 720 кв. м, SPA-комплекс и детский развивающий центр. Для деловых мероприятий предусмотрены конференц-залы вместимостью до 500 человек. Над проектом «Нескучного сада» работают ведущие архитектурные бюро. Так, ландшафтное бюро Scape спроектировало уникальную прогулочную зону многоуровневых променадов, а дизайном внутренних помещений занимается международная студия дизайна и архитектуры Sundukovy Sisters (S+S). Расположение в живописном месте, близость к морю и развитая инфраструктура делают комплекс привлекательным для тех, кто хочет приобрести курортную недвижимость высокого уровня или ищет способы для инвестирования. Кроме того, комплекс «Нескучный сад» – многократный победитель и финалист престижных отраслевых премий. *Анализ учитывает данные по прибрежным городам рассматриваемых регионов. В анализ Краснодарского края не были включены данные по г. Новороссийск, который является портовым городом.

Застройщик: ООО СЗ «Зелёная горка». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

