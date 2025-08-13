Анапская компания запустит фармацевтическое производство за 400 млн рублей

Анапская компания «Фитофарм» инвестирует 400 млн руб. в строительство фармацевтического завода по производству лекарственных препаратов на основе натурального сырья в станице Гостагаевской. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики Краснодарского края.

Производитель травяных чаев и биологически активных добавок начал возведение предприятия в 2019 году. Площадь будущего объекта составит 10 тыс. кв. м. На территории разместят цеха по переработке трав, лабораторию, производство капсул и складские помещения.

«Фитофарм» работает на рынке с 1992 года и специализируется на выпуске лекарственных препаратов. По информации системы СПАРК-Интерфакс, владельцем компании является Андрей Завгородний, который также контролирует одноименную аптечную сеть. В 2024 году чистая прибыль предприятия превысила 40 млн руб.

Одновременно в Краснодарском крае развивается другой фармацевтический проект — завод «Стеритек» инвестирует свыше 100 млн руб. в создание производства медицинских изделий для службы крови.

Алина Зорина