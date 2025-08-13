Politico: США призвали Украину реалистично оценить ее военные ресурсы

США в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа призвали Украину «к прагматизму», сообщает Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, администрация США просит Киев «реалистично оценить, что он может сделать с учетом имеющейся у него боевой мощи». Страны Европы при этом хотят донести до господина Трампа свои «красные линии» в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной.

Переговоры президентов РФ и США состоятся 15 августа на Аляске. Белый дом публично отказался проводить какие-либо красные линии для сделки по урегулированию конфликта на Украине. Дональд Трамп на встрече рассчитывает лучше понять позицию Москвы. По данным Financial Times, в администрации США возникла нехватка экспертов по России.

Подробности — в материале «Ъ» «Говорит и показывает Трамп».