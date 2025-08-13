FT: у Трампа нет экспертов по России перед переговорами с Путиным

В администрации США возникла нехватка экспертов по России накануне переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Обычно подготовкой встреч руководит Совет нацбезопасности, но он был существенно сокращен: в мае уволили десятки экспертов по внешней политике, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, в июле в рамках правительственной кампании по сокращению федерального персонала Госдепа было уволено более 1300 сотрудников. Среди них были аналитики, занимающиеся Россией и Украиной. Также во второй президентский срок господина Трампа «значительную часть своих сотрудников» потерял дипломатический корпус США.

«Насколько я понимаю, традиционный процесс внешней политики Вашингтона, возглавляемый Советом нацбезопасности, в значительной степени развалился при этой администрации»,— сказал неназванный высокопоставленный американский чиновник.

FT отмечает, что Дональд Трамп «отдает приоритет лояльности, а не опыту своих старших помощников», одновременно проводя «агрессивную кампанию» по сокращению рядовых федеральных служащих. В итоге переговоры с Москвой возглавил Стив Уиткофф, которого газета называет «новичком во внешней политике», в то время как эксперты «были отодвинуты на второй план, оклеветаны и вынуждены уходить с должностей».

Переговоры президентов России и США запланированы на 15 августа на Аляске. Стороны называли главной темой встречи урегулирование конфликта на Украине. Белый дом США говорил, что господин Трамп хочет лучше понять позицию Москвы, чтобы найти способ завершения военных действий.

