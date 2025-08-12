Говорит и показывает Трамп

Новое заявление президента США Дональда Трампа о его ожиданиях от предстоящих переговоров с Владимиром Путиным на Аляске и путях урегулирования украинского кризиса вызвало противоречивые оценки. Не вызывает споров лишь вывод о том, что ключевым моментом встречи станет обсуждение территориального вопроса и готовности Москвы и Киева идти на взаимные уступки. От его решения будет зависеть дальнейшая политика администрации США по отношению к России и Украине, которая должна окончательно определиться 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп вновь высказал свою любимую мысль о том, что Россия умеет воевать. «Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Знаете, они занимаются этим уже долгое время»,— заявил президент США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Заявления президента Трампа о том, чего он ждет от встречи с Владимиром Путиным на Аляске и как представляет себе пути достижения мира на Украине, прозвучали на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 11 августа. Это дало основания как скептикам, так и оптимистам во всем мире искать в последних высказываниях американского лидера подтверждение своей правоты.

Сам же Дональд Трамп в ходе общения с журналистами продемонстрировал свою традиционную стратегическую неопределенность. Судя по всему, это должно до последнего момента оставлять ему поле для дипломатического маневра на переговорах с Владимиром Путиным и в зависимости от их продвижения сделать главным один из альтернативных сценариев.

«Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, понять, что у него на уме, и, если это справедливая сделка, я передам информацию лидерам ЕС и НАТО, а также Зеленскому. Я могу сказать: "Удачи, продолжайте сражаться". Или могу сказать: "Мы можем добиться соглашения"»,— признался Дональд Трамп, дав понять, что он готов и к положительному, и к отрицательному результату. «Я думаю, все будет хорошо, однако возможно — все будет плохо. Я могу сказать, что урегулировать это не получится»,— добавил он.

Не позволяющими сделать однозначный вывод о том, какими критериями он будет руководствоваться, стали слова Трампа о том, что он в первые пару минут сможет понять, возможна ли сделка с Путиным.

На уточняющий вопрос, как он сможет это сделать, Трамп ответил весьма уверенно, нисколько не сомневаясь в своем переговорном опыте и интуиции: «Потому что это то, чем я занимаюсь. Я заключаю сделки».

Несмотря на стремление не раскрывать заранее все карты перед переговорами на Аляске, ряд принципиальных для него моментов Дональд Трамп все же обозначил предельно четко.

Так, он заранее дистанцировался от европейской «партии войны», процитировав венгерского премьера Виктора Орбана. Тот стал единственным главой государства—члена ЕС, который накануне российско-американского саммита не присоединился к заявлению 26 лидеров стран объединения, в обращении к президенту Трампу безоговорочно поддержавших Украину и призвавших продолжать давление на Москву.

В ходе пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп счел необходимым напомнить журналистам о своем недавнем разговоре с Виктором Орбаном, в ходе которого он спросил его, допускает ли тот возможность победы Украины в конфликте с Россией. «Он посмотрел на меня так, словно сказал: "Что за глупый вопрос". Он сказал: "Россия — это огромная страна, и они отвоевывают свою страну и свою жизнь через войны"»,— процитировал Трамп слова венгерского премьера.

«Мой друг сказал, что Россия жесткая, потому что они просто продолжают сражаться. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Знаете, они занимаются этим уже долгое время»,— заявил Дональд Трамп.

Президент США сделал еще один уважительный жест в адрес России и Владимира Путина. «Я считаю, что это очень уважительно, что президент России приедет в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в какое-то третье место, но я думаю, что у нас будут конструктивные переговоры»,— заявил он.

Не самой приятной новостью для европейских лидеров, нацеленных на продолжение конфликта на Украине, также стало высказывание американского президента о том, что европейцы устали от конфликта на Украине. «Они хотят снова тратить деньги на свои страны»,— заявил Дональд Трамп.

Схожую оценку он дал и настроениям в украинском обществе, которое также ждет мира. «Я видел результаты опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение»,— заявил Трамп.

Указав на то, что настроения в украинском обществе все больше расходятся с воинственным настроем киевских властей, требующих от США и Запада больше денег и оружия на продолжение конфликта, Дональд Трамп также выразил несогласие с позицией президента Зеленского по вопросу обмена территориями. Прозвучавшее 9 августа заявление Зеленского о недопустимости территориального раздела Украины, которое он сделал, ссылаясь на запрет конституции на подобные шаги, не осталось без внимания Трампа и явно ему не понравилось.

Комментируя слова украинского президента, американский лидер выразил мнение, что ссылки на конституцию Украины как предлог для отказа обсуждать обмен территориями неуместны, поскольку, вступая в вооруженный конфликт с Россией, ранее Зеленский не оглядывался на основной закон Украины.

Судя по заявлениям Трампа, ключевым моментом его встречи с президентом Путиным на Аляске станет обсуждение территориального вопроса, от которого прежде всего зависит будущее украинского урегулирования. «Будут некоторые обмены. Будут некоторые территориальные изменения. Я знаю это от России и из разговоров со всеми»,— отметил Трамп, не став уточнять, кто эти «все», но выразив убежденность, что «это пойдет на благо Украины». «Это что-то хорошее, а не плохое. И также что-то плохое для обеих сторон»,— заметил Трамп, добавив, что он попытается «вернуть какую-то территорию Украине».

На этом фоне в Киеве уже зазвучали голоса о необходимости пересмотра украинской позиции предыдущих трех с половиной лет конфликта с Россией, исключавшей любые территориальные уступки.

Как заявил накануне саммита на Аляске глава налогового комитета Верховной рады, депутат от правящей партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, власти страны должны вернуться «из иллюзий в реальность» и начать готовиться к тяжелым решениям для завершения конфликта.

«Впереди много внутриполитических задач. Уже сейчас нужно начинать диалог с обществом, вести предметный разговор с лидерами общественного мнения о том, какой может быть наша "формула мира". Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей — ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность. Мы должны быть готовы к тяжелым, но очень нужным решениям»,— написал Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале, комментируя последние заявления Дональда Трампа.

Свою версию возможного компромисса Киева с Москвой со ссылкой на западных дипломатов изложила британская газета The Daily Telegraph. По информации издания, у Зеленского «есть возможность действовать в интересах растущего числа избирателей, готовых согласиться на территориальные уступки Москве в обмен на прекращение боевых действий». Как отмечает The Daily Telegraph, Зеленскому «придется изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума». Согласно публикации, в обмен на отказ от территорий Киев попытается получить «надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО» (напомним, что Россия считает эти требования неприемлемыми).

На этом фоне еще до саммита на Аляске Дональд Трамп попытался заглянуть в будущее переговоров по Украине, представ скорее оптимистом, чем пессимистом. «Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной. Я буду там, если потребуется, но я организую встречу между двумя лидерами»,— пообещал американский лидер.

Сергей Строкань