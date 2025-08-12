Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа на Аляске

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет лучше понять позицию Москвы, чтобы найти способ завершения военных действий. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Цель этой встречи для президента заключается в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне»,— заявила госпожа Левитт. Трансляция брифинга велась на Youtube-канале Associated Press.

Саммит пройдет без участия представителей других государств, однако американский лидер рассчитывает, что в дальнейшем удастся провести трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры господ Путина и Трампа состоятся 15 августа в город Анкоридж в штате Аляска.