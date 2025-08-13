Белый дом отказался проводить красные линии для сделки по Украине

США видят прогресс в прямых переговорах между Россией и Украиной, которые были инициированы после призывов президента Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Так она ответила на вопрос журналиста, может ли возвращение украинских детей стать красной линией. «Президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс. Вы видели, как в результате этих прямых переговоров между двумя странами был произведен обмен военнопленными, а также детьми»,— сказала госпожа Левитт.

Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее подтвердил, что Украина передала России список из 339 детей, и по каждому имени «идет работа». По его словам, некоторых из них уже вернули на Украину, а остальных планируется вернуть, как только будут найдены их законные родители или родственники.