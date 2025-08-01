В Краснодаре на 1 и 2 августа прогнозируют 5 класс пожарной опасности

Власти Краснодара предупредили о высокой вероятности возникновения природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, 1 и 2 августа на территории города установлен пятый, наивысший класс пожарной опасности. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности при обращении с открытым огнём, не разводить костры и не выбрасывать непотушенные окурки в лесных и парковых зонах.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112. Информация о правилах поведения в пожароопасный период опубликована на официальных ресурсах городской администрации.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что региональное управление МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение на фоне ухудшения погодных условий.

Анна Гречко