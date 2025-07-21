В Свердловской области опровергли рассылку о проверке сведений о жителях

Власти Свердловской области предупреждают о распространении в сети недостоверной информации о рассылке от имени правительства писем с требованием проверить участие сотрудников в деятельности отдельных общественных объединений, сообщает региональная антитеррористическая комиссия в своем Telegram-канале «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Власти заявляют, что такие действия являются частью так называемого «спуфинга», при котором злоумышленники подделывают адреса, сайты или номера телефонов с целью дезинформации и сбора защищенных данных. В этом особенно активны иностранные спецслужбы.

«Цель подобных атак — посеять панику, нарушить работу учреждений и получить сведения, способные нанести ущерб безопасности страны»,— сказано в сообщении.

Напомним, в марте власти Екатеринбурга опровергли фейки об атаках на школы города. Фейк был направлен на создание паники и срыв учебного процесса.

Полина Щуцкая